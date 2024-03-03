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دراما المتحدة

رئيس الوزراء العراقي: تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل أي تهديد لأمن الدولة 

كتب:

أحمد العانوسي
07:47 م | الأحد 03 مارس 2024
محمد شياع السوداني

محمد شياع السوداني

قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن تنظيم داعش الإرهابي لا يمثل أي تهديد لأمن الدولة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق 

وتابع: «مستمرون في العمل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد، ونضع أمن واستقرار العراق ضمن أولوياتنا». 

 العراق جزء مهم في المنطقة العربية 

وأكد أن إنهاء وجود التحالف الدولي لا يعني القطيعة مع دول التحالف، مشيرًا إلى أن العراق جزء مهم في المنطقة ويتأثر ويؤثر بكل الأوضاع.

 وأضاف أن موعد إعلان إنهاء وجود التحالف الدولي بالعراق خاضع إلى لجان الحوار المشكلة.

 

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