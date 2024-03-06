«رويترز»: قفزة كبيرة في سندات مصر الدولية بعد قرارات البنك المركزي

أثنت وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، على قرارات البنك المركزي الأخيرة التي جاءت بعد اجتماع استثنائي؛ إذ خرجت في تقرير لها، تقول إنّ هناك قفزة كبيرة في سندات مصر الدولية، عقب إصدار تلك الحزمة من القرارت، مشيرة بالتفصيل إلى أبرز ما جاء في البيان الرسمي لـ«البنك المركزي».

رفع السندات الدولية لمصر

وسلطت «رويترز» في تقريرها، الضوء على رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، بجانب السماح بتحديد سعر الصرف بواسطة قوى السوق، كما أظهرت بيانات منصة تريدويب الإلكترونية، أنّ السندات الدولية لمصر ارتفعت وقد حققت مكاسب كبيرة.

سعر الإقراض والفائدة

وتطرقت الوكالة الأجنبية، إلى الحديث حول رفع البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%.