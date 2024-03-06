البحيرة تستلم 5 آلاف شجرة تمهيدا لزراعتها لتحسين المناخ

استلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود في البحيرة برئاسة شعبان بصيص 5600 شجرة مثمرة وغير مثمرة، تمهيداً لزراعتها، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وجاءت الأشجار عبارة عن: «500 شجرة ليمون - 100 شجرة فرشاة الزجاج - 500 شجرة يوسفى - 1000 شجرة رمان - 500 شجرة أكاسيا - 1000 شجرة كازوارينا - 500 شجرة كافور - 500 شجرة كونو كاربس - 1000 شجرة جوافة».

أهمية مبادرة 100 مليون شجرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أهمية المبادرة ودورها فى نشر الوعى البيئي، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، وحثهم على المشاركة في الحفاظ على البيئة.

يأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ضمنها العمل لمواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار بحلول عام 2030.

كما يأتي استمرار لمتابعة مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية «100 مليون شجرة»، والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.