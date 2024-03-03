تعليم البحيرة: محاضرات في مختلف المواد لطلاب الثانوية العامة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أنه يجري عمل محاضرات لطلاب الصف الثالث الثانوي في مختلف المواد، مع تنفيذ قوافل تعليمية ومجموعات الدعم المدرسي على أيدي مجموعة من الخبراء وأفضل المعلمين للتيسير على الطلاب.

محاضرات تعليمية في البحيرة

ونفذت إدارة المحمودية التعليمية، محاضرة بمدرج مدرسة المحمودية الثانوية بنات، تناولت شرحا تفصيليا عن «المناعة»، وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة من المحاضرات المقرر أن تقوم إدارة المحمودية التعليمية بتنفيذها لطلاب الصف الثالث الثانوي بجميع المواد الدراسية خلال الأيام القادمة.

وألقى المحاضرة محمد رشوان كبير معلمي الأحياء بالمدرسة، بحضور عبير عبد الرحمن رئيس قسم التعليم الثانوي بالادارة، وعدد كبير من طلاب الصف الثالث الثانوي.

جاءت المحاضرة بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالعمل على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المحاضرات في مختلف مراكز المحافظة.