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دراما المتحدة

عبدالعزيز مخيون يحرص على حضور عزاء جميل برسوم في البحيرة

كتب:

أحمد شعراني
08:25 م | الإثنين 04 مارس 2024
جميل برسوم

جميل برسوم

حرص الفنان عبدالعزيز مخيون، على حضور عزاء الفنان الراحل جميل برسوم، والمقام حاليًا في محافظة البحيرة، مسقط رأسه، بكنيسة ماري جرجس بمدينة دمنهور.

وشيعت أسرة الفنان جميل برسوم، اليوم، جثمانه، في الساعة الثالثة عصرًا، من كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدمنهور، ومن المقرر إقامة عزاء ثاني له بالقاهرة في كنيسة السيدة العذراء مريم بالزمالك، يوم الأربعاء المقبل من الساعة 6 وحتى الساعة 10 مساء.

ورحل الفنان جميل برسوم في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وجاء رحيله بعد أيام قليلة من تكريمه في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ72، وعبر وقتها الفنان الراحل عن سعادته الشديدة بالجائزة التي كانت ينتظرها طويلا ويرى أنها تأخرت، مؤكّدًا أنّها كانت آخر أمنياته قبل الرحيل.

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