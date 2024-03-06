إزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة في حملة مكبرة بمدينتي دمياط والنوبارية

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، شن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين الحيوية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

الحفاظ على النسق الحضاري

وأوضح أنّ الحملة نُفذت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز، وبرئاسة المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، مشيرًا إلى أنّ الحملة نُفذت بهدف الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدن والحفاظ على حقوق وموارد الدولة، وعدم تشويه شوارع وميادين تلك المدن بالإعلانات العشوائية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنّ الحملة أسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 30 لوحة إعلانية مخالفة، إلى جانب الإعلانات التي انتهى ترخيصها ولم تجددها الشركات المسؤولة عنها، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.

وفي السياق ذاته، أهاب رئيس الجهاز، بأصحاب المحال والمولات، بسرعة التوجه لإدارة الإعلانات بمقرها بالجهاز، لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحالهم، ووحداتهم الإدارية، وتوفيق أوضاعهم، ودفع الرسوم المقررة وفقًا للائحة الإعلانات.

مراجعة الإعلانات يوميا

وأشار إلى تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز، للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

ووجه المهندس محمد عصام الدين محمد، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الإدارات المختصة بشن بحملة مكبرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة لشروط الترخيص، بهدف حصر وإزالة الإعلانات المخالفة لشروط التراخيص بعد اكتمال حصر المنظومة الجديدة.