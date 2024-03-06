قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة جنوب مصر

نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، حيث قامت بمطاردة والقبض على عدد 2 من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر، عثر بحوزاتهما على 2595 كجم من مادة الحشيش و354 لفافة لنبات الهيدرو تزن 345 كجم، و144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالي وزن 40 كجم ، و12 لفافة لنبات البانجو بإجمالي وزن 24 كجم.

كما ضُبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و2 بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب وعدد 135 طلقة آلية و25 طلقة قناصة و7 خزنة آلية و2 خزنة قناصة ومبلغ مالي قدره 8915 جنيه مصري، وجرى عرض الواقعة على الجهات المختصة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود، لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.