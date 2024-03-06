رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة جنوب مصر

كتب:

محمد مجدي
11:18 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة جنوب مصر

نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، حيث قامت بمطاردة والقبض على عدد 2 من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر، عثر بحوزاتهما على 2595 كجم من مادة الحشيش و354 لفافة لنبات الهيدرو تزن 345 كجم، و144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالي وزن 40 كجم ، و12 لفافة لنبات البانجو بإجمالي وزن 24 كجم.

كما ضُبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و2 بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية fn وتليسكوب وعدد 135 طلقة آلية و25 طلقة قناصة و7 خزنة آلية و2 خزنة قناصة ومبلغ مالي قدره 8915 جنيه مصري، وجرى عرض الواقعة على الجهات المختصة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود، لتأمين حدود الدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف المساس بالأمن القومي المصري علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

 

{"description":"\u0636\u0628\u0637\u064a\u0627\u062a \u062d\u0631\u0633 \u0627\u0644\u062d\u062f\u0648\u062f"}
{"description":"\u0636\u0628\u0637\u064a\u0627\u062a \u062d\u0631\u0633 \u0627\u0644\u062d\u062f\u0648\u062f"}
{"description":"\u0636\u0628\u0637\u064a\u0627\u062a \u062d\u0631\u0633 \u0627\u0644\u062d\u062f\u0648\u062f"}
{"description":"\u0636\u0628\u0637\u064a\u0627\u062a \u062d\u0631\u0633 \u0627\u0644\u062d\u062f\u0648\u062f"}

اقرأ المزيد:

الفريق أسامة عسكر يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

استعراض لمنظومة «حرس الحدود» أمام الرئيس السيسي.. سيطرة على الحدود البرية

سمير نوح: نفذنا عملية «لسان التمساح 2» ثأرا لاستشهاد جنودنا من «حرس الحدود»

عاجل.. قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بجنوب سيناء‎‎
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.