خبير: رفع أسعار الفائدة اليوم يشجع المواطن على الاستثمار في الجنيه

قال الدكتور وليد جاب الله أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قرار البنك المركزي اليوم، برفع أسعار الفائدة، وما أعقبه من طرح شهادات جديدة بعائد 30%، يشجع المواطنين على العودة إلى الجنيه كوعاء ادخاري بدلا من الدولار، خاصة مع التسعير العادل للجنيه.

رفع أسعار الفائدة اليوم

أضاف لـ«الوطن»، أنه بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة اليوم سيكون حائز الجنيه أكثر ربحية من تجار الدولار في السوق الموازية، خاصة بعد القضاء عليها بوضع سعر عادل للجنيه أمام الدولار، فلن تكون هناك حاجة لسوق موازية، في ظل أن تكون البنوك المصرية توفر الدولار بسعر مناسب، ولن تكون هناك أسعار أخرى خارج البنوك.

ولفت إلى أن هذا القرار مهم ويقضي على الارتباك في سوق الصرف ويوحد سوق الصرف ويشجع على جذب الاستثمارات ويحافظ على الاحتياطي المصري والعملة المصرية ويعيد تنظيم السوق بطريقة تتناسب مع الجميع.

قرار البنك المركزي اليوم

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.