صحف عربية تبرز قرارات «المركزي».. حزمة استثنائية لإنعاش اقتصاد مصر

سلطت صحف عربية الضوء على تفاصيل ما جاء في اجتماع للبنك المركزي وصف بـ«الاستنثائي»، شهد صدور حزمة جديدة من القرارات، بينها تحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

«سكاي نيوز» تثني على قرارات البنك المركزي

وتطرقت «سكاي نيوز» للإشارة إلى ما أقرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة و27.75% على الترتيب.

وأشارت الموقع إلى ما جاء في بيان البنك المركزي بشأن الأسباب المؤدية وراء ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

تعليق الصحف على قرارات البنك المركزي

أما «العربية. نت»، رأت أنّ قرارت البنك المركزي الجديدة نقطة تحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مشيرة إلى أنّ توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

ومن جانبها، تحدثت «سي إن إن الاقتصادية» الصادرة بالنسخة العربية، عن دور البنك المركزي في حماية متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط من خلال استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق آليات السوق.

الأمر ذاته بالنسبة لوكالة «روسيا اليوم»، والتي أشارت إلى متابعة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي جميع التطورات الاقتصادية وفقا للبيانات الواردة، بجانب استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط.