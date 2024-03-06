رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

إقبال على بيع الدولار بعد قرارات «المركزي».. وبنك مصر: سنلبي كل الطلبات

كتب:

منة شبانة
11:40 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
بنك مصر

بنك مصر

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك إقبالا على بيع الدولار بعد تحرير سعر صرف الجنيه، موضحا: «البنوك هتبدأ تلبي طلبات العملاء بالنسبة للشركات والمصانع».  

وأوضح أنّ قرار البنك المركزي برفع الفائدة 6%، أمهل بنك مصر إمكانية طرح شهادة بفائدة سنوية 30%، و25%، و20%، على مدار 3 سنوات، بالإضافة إلى شهادات ربع سنوية وشهرية.

وأضاف «الأتربي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك توقعات كبيرة بانخفاض معدلات التضخم، مواصلا: «هنلاقي الفرق بين فائدة كل سنة والأخرى 5%، وبالتالي سعر الفائدة هينزل، عشان كدة عملناها فائدة متناقصة»، مشيرا إلى استمرارية الشهادات ذات فائدة الـ23.5%، وشهادات الـ19%، وتحديد وقت الفائدة على حسب رغبة.

اقرأ المزيد:

بعد «الأهلي».. بنك مصر يصدر شهادات جديدة بفائدة 30%

وظائف خالية في بنك مصر بفروعه المختلفة.. اعرف الشروط

قرض بقيمة مليون جنيه لأصحاب المعاشات من بنك مصر.. اعرف التفاصيل

وظائف جديدة في بنك مصر لحديثي التخرج.. لا تشترط الخبرة
بقلم منة شبانة