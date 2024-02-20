وظائف جديدة في بنك مصر لحديثي التخرج.. لا تشترط الخبرة

وظائف خالية جديدة أعلن عنها بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن لحديثي التخرج والذين ليس لديهم خبرة في العمل بالمجال المصرفي، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب وتحديدا الخريجين لمساعدتهم في الحصول على فرصة عمل تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وللحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر، تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها من جانب البنك، ونوضح من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة للوظائف والشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة في بنك مصر

- صراف.

- خدمة عملاء.

- مبيعات.

مسؤوليات الوظائف

- التأكد من أن جميع المعاملات تتماشى مع أحدث سياسات وإجراءات بنك مصر، وهذا يشمل التوافق مع معاييره.

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- تحديد حالات المبيعات.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

الشروط المطلوبة

- لا يشترط سنوات خبرة في العمل في الخدمات المصرفية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه شهادة جامعية عن سنوات تخرج: 2021 و2022 و2023.

- الحد الأدنى لدرجة التخرج: جيد.

- مهارة اللغة الإنجليزية.

- إجادة مهارات الكمبيوتر بشكل ممتاز.

- أن يتمتع بمهارات شخصية جيدة، سواء كانت مهارات الاتصال والعرض.

- أن يكون ليس لديه أقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بهم.