تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة.. فائدة 30%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، وبعد ذلك جاء قرار أكبر بنكين حكوميين «الأهلي المصري ومصر»، طرح شهادات جديدة بعائد 30%، ونرصد تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة بفائدة 30%.

شهادات بنك مصر الجديدة.. فائدة 30%

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المصرف طرح شهادة جديدة لمدة 3 سنوات متناقصة بفائدة سنوية 30% خلال السنة الأولى و25% للسنة الثانية و20%؜ للسنة الثالثة ويصرف العائد بدورية سنوية، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

أسعار الفائدة الجديدة من البنك المركزي المصري

أما أسعار الفائدة الجديدة من البنك المركزي المصري، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعه الاستثنائي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، سجلت بالترتيب 27.25%، 28.25% و27.75%، وسعر الائتمان والخصم 27.75%.