«الصحة»: فحص 4 ملايين و76 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 4 ملايين و76 ألف، و854 طالبا، بمختلف المدارس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر 2023 وحتى اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيرا إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع المحافظات.

وأضاف أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يجرى تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

وتابع: «تسليم هؤلاء الطلاب كارت متابعة يحتوي على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دوريا والاطمئنان على حالتهم الصحية، باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع المحافظات».

منسق المبادرة الرئاسية

وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة جرى تدريبها على بروتوكولات الفحص والتشخيص، ومعايير مكافحة العدوى.

وأكد أن جميع مهام المبادرة تجرى مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن المسح يجرى على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن 106، للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.