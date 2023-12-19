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استشاري حالات حرجة: يجب اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا

كتب:

مريم جاد
10:51 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن

الدكتور حاتم سليمان استشاري طب الحالات الحرجة بلندن

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بلندن، إن فيروس كورونا يتحور بشكل طبيعي مثل أغلب الفيروسات التنفسية، ومتحور كورونا الجديد، متحور فرعي من «أوميكرون» ولا يوجد أي بينات تؤكد أنه أخطر، ولكنه أكثر انتشارا ولديه قابلية أزيد من إصابة الخلايا البشرية.

الأكثر تعرض للفيروس

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه يشبة الإصابة بنزلة البرد طبقا لمناعة الجسم وقدرته على مواجهته والأعراض طبيعية تتمثل بأعراض الإنفلونزا، وهي ارتفاع بدرجة الحرارة وصعوبة بالتنفس والتهاب الحلق، لافتًا إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضه له لضعف جهاز المناعة لديهم، ويمكن تلقي التطعيمات وحدوث أعراض أخطر وأشد.

وتابع: «للحذر من الإصابة من ذلك الفيروس وهي الإجراءات الاحترازية الأساسية، منها تحليل كورنا المتعارف عليه، وتجنب الاختلاط وكثرة شرب السوائل والالتزام بارتداء الكمامة والعزلة لمدة 5 أيام بالمنزل».

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