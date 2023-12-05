مدير مستشفى أبوالريش لـ«أولياء الأمور»: طبقوا الإجراءات الاحترازية لتفادي الفيروسات

طالب الدكتور شريف الأنوري، مدير مستشفى أبو الريش المنيرة التابعة لمستشفيات جامعة القاهرة، أولياء الأمور بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة لوقاية أطفالهم من الإصابة سواء بالفيروس المخلوي أو كورونا أو الإنفلونزا الموسمية.

وأضاف مدير مستشفى أبوالريش لـ«الوطن»، أنّ أدوار البرد التي تصيب الأطفال خفيفة ولا تحتاج إلى مستشفيات، وأنّ الفيروس المخلوي أكثر انتشارا، ويتسبب في كحة شديدة يُصاب بها الطفل، ويتم التعامل معها من خلال موسعات للشعب وجلسات بخار، ويحتاج عدد قليل من الأطفال إلى تناول مضاد حيوي.

ووجّه الأنوري، نصيحة لأولياء الأمور حال ظهور أعراض على أطفالهم، بإبقائهم في المنزل واستشارة الطبيب المختص، تجنبا لنقل العدوى إلى أطفال آخرين داخل الفصول.