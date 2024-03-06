حزب «مصر أكتوبر»: قرارات البنك المركزي مهمة لزيادة الاستثمارات

ثمنت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب «مصر أكتوبر»، قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.

توحيد سعر الصرف خطوة جادة لدعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

أكدت في بيان، أن توحيد سعر الصرف يعزز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، إضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي.

أوضحت أن القرار جاء استثنائيا وفي توقيت مناسب، لكبح جماح التضخم وخفض مستوياته، مشيرة إلى أن القرار يعطي أريحية كبيرة للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار بمختلف أنواعه.

وقالت إن الدولة تعمل جاهدة للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

أشارت إلى أن الحزب اقترح خلال مناقشات الحوار الوطني الاقتصادي، ضروروة أخذ إجراءات استثنائية لكبح جماح التضخم والقضاء على السوق السوداء بما يسهم في توحيد سعر الصرف وجذب مزيد من المستثمرين.