حزب المستقلين الجدد يرحب بتوحيد سعر الصرف: تحدي جديد أمام الاقتصاد المصري

أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف كخطوة مهمة نحو القضاء على السوق الموازية وتجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

توحيد سعر الصرف يقلص الفجوة الدولارية

وقال الدكتور هشام عناني، في بيان له، إنَّ جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلى قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذللك.

وأضاف «عناني» أنَّه أن الأوان لتشديد الرقابة على إيداع النقد الأجنبي من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبي وكيفيه دخوله للبلاد، موضحًا أنَّه يجب تفعيل القانون الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلى القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.

وأكّد أنَّ توحيد سعر الصرف وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازي سيساعد علي زياد تحويل أموال المصريين من الخارج، وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعه قويه للقطاع الخاص وخطوه مهمة على طريق التنمية المستدامة.