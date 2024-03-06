طلاب «إعلام بني سويف» ينظمون ممرا شرفيا تكريما لأستاذة بالكلية

نظم طلاب بكلية الإعلام في جامعة بني سويف، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ممرًا شرفيًا، لأستاذة ورئيس قسم بالكلية، للتعبير عن شكرهم لها على ما بذلته في الدراسة.

ممر شرفي من الطلاب

وتجمع عدد من طلاب كلية الإعلام في جامعة بني سويف، في ممر شرفي لتقديم الشكر للدكتورة أماني البرت أستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة بالكلية، والتي عبرت عن شعورها بالفخر والسعادة بالممر الشرفي الذي نظمه الطلاب، تقديرًا لما بذلته من مجهود مع الجميع.

دعم الطلاب علميًا و معنويًا

وقال الدكتور إسلام محمود، أحد أعضاء هيئة التدريس بالكلية: «ما قدمته الدكتورة أماني البرت كثير، فهي داعمة للجميع سواء طلابًا أو أعضاء هيئة تدريس أو إداريين بالكلية، فهي شقيقة للجميع ومساندة أيضًا للجميع».

وأضاف: «الممر الشرفي عبارة عن شكر وتقدير من طلاب قسم العلاقات العامة وغيرهم، امتنانًا منهم لدورها الكبير في مساندتهم ودعمهم نفسيًا وعلميًا، والحقيقة أن القسم والكلية يشكرون الدكتورة أماني البرت على مجهودها مع الجميع».

«البرت»: ما حدث افضل تكريم لي

وصرحت الدكتورة أماني البرت: «الحقيقة فوجئت بما حدث، كنت أقوم ببعض المهام داخل الكلية، وأثناء صعودي في المصعد وخروجي منه، فوجئت بصف الطلاب يصفقون لي ويشكرونني، لم أتخيل أو أدرك سريعًا ماذا يحدث».

وأضافت: «كنت في مرحلة الذهول ثم السعادة الغامرة، فهو أفضل تكريم لأستاذ جامعي لأنه يعبر عن محبة حقيقية نابعة من القلب، فشكرًا لمن فكر في ذلك ولن ينسى ذلك المشهد من ذاكرتي».