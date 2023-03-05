ممر شرفي من طلاب كلية التربية ببني سويف لأستاذتهم: «صديقة ناصحة»

نظم طلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة بني سويف، ممرا شرفيا لأستاذتهم بالكلية، لتوجيه الشكر لها، حيث اصطف الطلاب على الجانبين وتم استقبالها في ممر شرفي عقب الانتهاء من المحاضرة، ليعبروا عن امتنانهم لها لما تبذله من مجهودات معهم طوال فترة دراستهم.

صور تذكارية من طلاب كلية التربية لأستاذتهم

وتجمع طلاب الفرقة الرابعة في ممر شرفي لتقديم الشكر للدكتورة أسماء محمد زين العابدين، مدرس الصحة النفسية بالكلية، والتي أعربت عن شعورها بالفخر والسعادة بالممر الشرفي الذي نظمه الطلاب.

وأهدى الطلاب لها صورة تذكارية تحمل صورتها الشخصية مدون عليها جملة «إهداء من طلاب الدفعة 30 بكلية التربية»، وسط تصفيق حار منهم، كتحية وشكر على محبتهم لها لمساعدتهم في مادتها العلمية، إضافة إلى توجيه النصيحة للطلاب بصفة عامة.

طلاب الكلية: ليس أستاذتنا فقط إنما صديقة وأخت

وقال زياد عماد، رئيس اتحاد طلاب الكلية، إن ما قدمته الدكتورة أسماء زين العابدين كثير، فهي تعاملنا معاملة الأخوة، وتعمل على تسهيل المادة في أبسط صورة ولا تبخل علينا بأي معلومة ودائمة التشجيع والمساندة لكل الطلاب في أي وقت.

وأكد، أن عدد من طلاب الفرقة اقترحوا تقديم أي شيء يسعد الدكتورة أسماء زين العابدين نعبر بها عن شكرنا لها، وبالفعل جاءت فكرة الممر الشرفي وفاجأناها بها عقب مغادرتها لقاعة المحاضرات، وقدمنا صورة تذكارية تحمل صورتها للتعبير عن شكرنا وامتنانا لها.

وأعربت الدكتورة أسماء زين العابدين عن شعورها بالفخر والسعادة البالغة بما قدمه لها طلابها، مؤكدة على استمرارها في بذل العطاء لجميع طلاب الجامعة.