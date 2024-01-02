ممر شرفي لوكيل معهد أزهري بالمنيا بلغ سن المعاش (صور)

تتويجا لتاريخ ومسيرة حافلة في مهنة التدريس استمرت أكثر من 32 عاما، وفي لمسة وفاء، أقام طلاب معهد بردونة الأزهري ببني مزار بالمنيا، ممرا شرفيا لمعلمهم شبل محمد، وكيل المعهد، بمناسبة بلوغه سن المعاش.

اصطف الطلاب والمعلمون بالممر، في مشهد مبهج يتسابقون على تقبيل المعلم ومصافحته؛ اعترافا منهم بفضله خلال سنوات عمره التي قضاها بين الطلاب حيث يمثل لهم الأب في المعهد، يلجأون إليه لحل مشكلاتهم، ويهتم بأمورهم الأسرية، ويساعد من يحتاج منهم إلى مساعدته، ويقدم لهم النصائح والدعم الدائم، ويطالبهم بالاجتهاد حتى يكونوا نماذج ناجحة في المستقبل لخدمة وطنهم.

التحية للطلاب والمعلمين

ومن جانبه، قال شبل محمد، إنه يتقدم بخالص الشكر لكل زملائه وطلابه بالأزهر الشريف ومعهد بردونة لما قدموه من حفاوة، وفوجئ ببعضهم يقبلون رأسه، وهو يشعر اليوم بكل السعادة أنه أدى رسالته ويتمنى أن يرد الفضل لزملائه لما غمروه به من الحب اليوم.

أداء الرسالة

وقال شبل محمد: «تربينا وتعلمنا وعملنا في الأزهر الشريف، أشكر زملائي وكل طلابي متمنيا لهم التوفيق والنجاح، الحمد لله أتمنى أكون أكملت رسالتي على أكمل وجه، وأنا ابن من أبناء الأزهر وسأظل خادما له ما حييت».