بعد قرار «المركزي».. بنك مصر يعيد إصدار شهادة «ابن مصر» بعائد مرتفع

قرر بنك مصر إعادة إصدار شهادة «ابن مصر» الادخارية ثلاث سنوات متناقصة بدورية صرف عوائد مختلفة، وذلك لتلبية احتياجات العملاء؛ ويتيح هذا القرار للعملاء حرية اختيار دورية صرف العائد التي تناسب احتياجاتهم، سواء كانت سنوية أو ربع سنوية أو شهرية.

تفاصيل شهادة بنك مصر

وتصل العوائد السنوية إلى 30%؜ للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا إلى 27%؜ للسنة الأولى، و23%؜ للسنة الثانية، و19%؜ للسنة الثالثة.

كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا إلى 26% للسنة الأولى، و22.5% للسنة الثانية، و19%؜ للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024.

وذكر بنك مصر أنه جرى تعديل سعر العائد على شهادة «القمة» ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5%؜ سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19%؜ بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار إصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا.

فئات الشهادات تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويجرى احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، هذا ويمكن شراء الشهادات ابتداءا من يوم الاربعاء الموافق 6 مارس 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكيBM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.