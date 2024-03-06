أسعار العملات في بنك مصر.. الدولار يسجل 45.35 جنيه

نشر بنك مصر أسعار العملات الجديدة، اليوم على الموقع الرسمي له بعد اجتماع المركزي المصري اليوم، ونرصد في السطور التالية أسعار العملات بقيم الشراء والبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 45.35 جنيه للبيع، و45.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو 49.3 جنيه للبيع و49.06 للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الجنيه الإسترليني 57.42 جنيه للشراء و57.70 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

جاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.33 جنيه للشراء و12.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في بنك مصر

سعر الدينار بـ120.32 جنيه للبيع و117.03 للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي 147.19 جنيه للشراء و147.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ12.05 جنيه للشراء و12.10 جنيه للبيع.

يُذكر أنَّ قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، بحيث يكون سعر الإيداع 27.25%، والإقراض 28.25% والعملية الرئيسية 27.75%، وسعر الائتمان والخصم 27.75%.