3 نصائح من وزارة الصحة لمرضى السكر في شهر رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان نصائح لمرضى السكر وأصحاب الأمراض المزمنة قبل اتخاذ قرار الصيام بضرورة التواصل مع الطبيب المشرف على الحالة أو القيام بزيارته للتشخيص الحالة ومعرفة إمكانية الصيام من عدمها.

3 إجراءات على مرضى السكر القيام بها قبل رمضان

وقالت وزارة الصحة والسكان، في حال إذا كنت مريض سكر وسمح الطبيب المشرف على الحالة لك بالصيام، عليك القيام بـ3 خطوات هامة قبل الصيام لا يجب تجاهلها وهى على النحو التالي:

- يجب أن تعرف جرعات الدواء المطلوبة.

- معرفة الطعام المناسب لك في الفطار والسحور.

- معرفة وقت كسر الصيام في حال حدوث أي مضاعفات صحية.

الخط الساخن لوزارة الصحة خلال شهر رمضان

وأكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة العودة إلى الطبيب المختص لمعرفة هذه الأمور لتفادي أي مضاعفات صحية يمكن أن تحدث لك، لافتة إلى أهمية تغير مواعيد الأدوية بواسطة الطبيب أيضا وعدم القيام بأى إجراء بدون الرجوع إلى الطبيب.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة 105 للرد على كافة التساؤلات والاستسفاسرات المختلفة والرد عليهم بشكل مباشر خلال شهر رمضان والعمل على تقديم الرعاية الطبية على أكمل وجه.