«معلومات الوزراء»: ارتفاع صادرات مصر إلى البرازيل لـ444 مليون دولار في 2023

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل والتي شهدت ارتفاعًا بلغ 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3%، وذلك وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما وصلت الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية خلال شهر يناير 2024 إلى 467 مليون دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبنسبة زيادة تُقدر بنحو 25.2%، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.