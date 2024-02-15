كاتب صحفي: البرازيل سوق مهم أمام الصادرات المصرية في أمريكا اللاتينية

قال أحمد يعقوب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي إنَّ زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للقاهرة، تأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدولة المصرية على جميع المستويات بين التكتلات الاقتصادية أو دول العالم اللاعبة في الاقتصاد العالمي.

زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للقاهرة

وأضاف «يعقوب» خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ البرازيل هي أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إذ يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لها 2.1 ترليون دولار، مشيرًا إلى أنّها أيضا بوابة نفاذ المنتجات المصرية لأمريكا اللاتينية، بجانب دعم مصر للتعاون مع دول مجموعة البريكس والتي انضمت لها مصر بداية من عام 2024.

العلاقات بين الدولتين تمتد لأكثر من 100 عام

وتابع الكاتب الصحفي أنَّ العلاقات بين الدولتين تمتد لأكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أنَّ قيمة الصادرات المصرية للبرازيل في ارتفاع مستمر، مضيفًا أنَّ البرازيل سجلت 440 مليون دولار في 2023 مقابل 438 مليار دولار في 2022، وحجم التبادل التجاري بين الدولتين سجل 3.4 مليار دولار.

وأكمل: «البرازيل سوق مهم أمام الصادرات السلعية المصرية ومن الخطوات المهمة لدعم علاقات مصر الاقتصادية، إذ أن مصر تحاول عقد شراكات استراتيجية، ودعم لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة سنوية تتراوح بين 12 إلى 15 مليار دولار، من عام 2024 حتى عام 2030 ».