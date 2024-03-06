تحذير رسمي من نقص فيتامين «هـ».. يهدد بـ7 أمراض خطيرة

حذرت هيئة الدواء المواطنين من مخاطر نقص فيتامين «هـ» على الصحة، إذ تصيب الإنسان بـ7 أمراض خطيرة، منها ضعف العضلات، وصعوبة في المشي​، بالإضافة إلى تنميل ووخز في اليدين والقدمين، ومشكلات في الرؤية، وضعف الجهاز المناعي، وتلف الأعصاب.

وذكرت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها أن فيتامين «هـ» يحافظ على صحة الجلد والعينين، ويعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض والعدوى (الجهاز المناعي).​

مصادرالحصول على فيتامين هـ

وتابعت هيئة الدواء أنه يمكن الحصول على Vitamin E)​ من الزيوت النباتية، مثل زيت الكانولا (زيت الخضار) ودوار الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون، والمكسرات والبذور، وجنين القمح - الموجود في الحبوب ومنتجات الحبوب.​​

الجرعة اليومية للبالغين فيتامين هـ (Vitamin E)

وأوضحت هيئة الدواء الجرعة اليومية الموصي بها للبالغين: 4 ملليجرام يوميًا للرجال، و3 ملليجرام يوميًا للنساء.