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تحذير رسمي من نقص فيتامين «هـ».. يهدد بـ7 أمراض خطيرة

كتب:

مريم الخطري
01:31 م | الأربعاء 06 مارس 2024
هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية

حذرت هيئة الدواء المواطنين من مخاطر نقص فيتامين «هـ» على الصحة، إذ تصيب الإنسان بـ7 أمراض خطيرة، منها  ضعف العضلات، وصعوبة في المشي​، بالإضافة إلى تنميل ووخز في اليدين والقدمين، ومشكلات في الرؤية، وضعف الجهاز المناعي، وتلف الأعصاب. 

وذكرت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها أن فيتامين «هـ» يحافظ على صحة الجلد والعينين، ويعزز دفاعات الجسم الطبيعية ضد الأمراض والعدوى (الجهاز المناعي).​

مصادرالحصول على فيتامين هـ 

وتابعت هيئة الدواء أنه يمكن الحصول على Vitamin E)​ من الزيوت النباتية، مثل زيت الكانولا (زيت الخضار) ودوار الشمس وفول الصويا والذرة وزيت الزيتون، والمكسرات والبذور، وجنين القمح - الموجود في الحبوب ومنتجات الحبوب.​​

الجرعة اليومية للبالغين فيتامين هـ (Vitamin E)

وأوضحت هيئة الدواء الجرعة اليومية الموصي بها للبالغين: 4 ملليجرام يوميًا للرجال، و3 ملليجرام يوميًا للنساء. 

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.