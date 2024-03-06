المتحف المصري يفتتح معرضا أثريا تخليدا لذكرى العالم الراحل رمضان بدري حسين

شهد المتحف المصري بالتحرير مساء أمس، فعالية افتتاح معرض مؤقت لأهم اكتشافات عالم الآثار المصري الراحل الدكتور رمضان بدري حسين، تخليدًا لذكراه، إذ أسهم بالعديد من الإنجازات في مجال العمل الأثري.

معرض آثار مؤقت

وأوضح الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أنّ المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، ويضم مجموعة من أهم القطع الأثرية التي جرى كشفها من خلال حفائر البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتور رمضان بدري في منطقة سقارة، ومن بينها قناع جنائزي فريد لسيدة كان يُغطي وجه مومياء داخل أحد التوابيت، وهو مصنوع من الفضة المذهبة ومطعم بالزجاج الأزرق والاوبسيديان، ويعود لعصر الأسرة 26 والمعروفة بالعصر الصاوي، وتمائم من الفيانس بهيئة جعران وبهيئة مسند الرأس ووزنات من البازلت والديورايت، وتمثال لصقر، ولوح مستطيل لسد فتحة التحنيط، إضافة إلى عدد من الأواني الكانوبية التي كانت تُحفظ بها أحشاء الموتى بعد تحنيطها.

وأكد حرص عدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار وأسرة العالم الراحل، وأساتذة الآثار المصريين من الجامعات والمعاهد، حضور مراسم افتتاح المعرض وإلقاء كلمة بهذه المناسبة ومنهم عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، والدكتور كريستيان لايتس بجامعة شيفينجين بألمانيا الذي تحدث عن بدايات العالم الراحل العلمية والتي كان شاهداً عليها، والدكتور كريستيان لايتس بجامعة شيفينجين بألمانيا والدكتور محمد إسماعيل مدير مشروع أبوصير.

من هو الدكتور رمضان بدري حسين؟

والجدير بالذكر، أن الدكتور رمضان بدري حسين حصل على ليسانس الآثار المصرية القديمة من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1994، وعمل مفتشًا للآثار بالمجلس الأعلى للآثار، ثم حصل على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، وتولي العديد من المناصب بالمجلس الأعلى للآثار حينذاك.

ومنذ عام 2016 وحتى وفاته عام 2022، انتقل للعمل في جامعة توبنجن بألمانيا وكان يشغل منصب مدير مشروع ترميم وتوثيق مقابر العصر الصاوي بسقارة، وقد نجحت البعثة المصرية الألمانية التابعة لجامعة توبنجن برئاستهن في كشف ورشة كاملة للتحنيط ملحق بها حجرات للدفن بها مومياوات تعود إلى عصر الأسرتين 26 و27، وقد فاز هذا الكشف بلقب أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم خلال عام 2018.