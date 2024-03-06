طريقة إزالة الإعلانات من الظهور لك عبر الإنترنت؟.. حيلة بسيطة

يعاني الكثيرون حول العالم من الإعلانات المزعجة المستمرة التي تظهر بشكل اجباري، وتؤدي إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدمين، إلا أن هناك حلا فوريا، يمكن أن يخلصك من هذه الأزمة المؤرقة.

«يمكنك إزالة جميع الإعلانات غير المرغوب فيها على الفور من كل مواقع الويب على الإنترنت»، هكذا كشف موقع «smartsecuritynow» عن خطوات لتنفيذ الأمر، سواء من تطبيقات الوسائل الاجتماعية مثل «فيسبوك» و«X»، أو إعلانات الفيديو على YouTube.

من الصعب مؤخرا مشاهدة مقطع فيديو أو تصفح موقع إخباري أو حتى التسوق دون أن يتم عرض إعلان عليك، وهذا ليس مزعجًا فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إبطاء جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

في المتوسط، يتم تحميل صفحات الويب بشكل أسرع بنسبة 400% دون أي إعلانات تبطئها، بحسب التقرير، حيث اتجهت شبكة الإنترنت إلى استخدام هذه الأداة الجديدة لحجب الإعلانات في جميع أنحاء العالم لمنح أصحاب أجهزة الكمبيوتر إنترنت أسرع بدون إعلانات.

طريقة سهلة لإزالة الإعلانات عند تصفح الإنترنت

الموقع كشف عن تطبيق يمنع جميع الإعلانات ويسرع عملية التصفح عبر الإنترنت يحمل اسم «Total Adblock»، والذي يساهم في إيقاف جميع الإعلانات المزعجة ويزيل كل تتبع الإعلانات لزيادة سرعة صفحة الويب الخاصة بك.

خطوات إزالة الإعلانات من الظهور عبر الإنترنت

وكشف الموقع أن المستخدم سيحتاج إلى خطوتين فقط لإيقاف الإعلانات، من خلال استخدام هذا البرنامج وهي التي تأتي على النحو التالي:

- الخطوة 1: بتثبيت تطبيق Total Adblock الذي سيتم تشغيله لحظر الإعلانات.

- الخطوة 2: الضغط على زر «بدء حظر الإعلانات».