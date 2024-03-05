فودافون تعلن تعويض عملاء الباقة عن فترة انقطاع الخدمة

أكدت شركة ڤودافون مصر استعادة جميع خدمات الجيل الرابع بعد انقطاعها بشكل مؤقتا في بعض مناطق الجمهورية، وعملت الشركة على استعادة كافة الخدمات.

وفي إطار حرص الشركة على إرضاء عملائها، أعلنت تقديم تعويض لجميع العملاء المتأثرين على جميع باقاتها خلال 24 ساعة، تعبيرًا عن شكرها لتفهم عملائها.

وكانت شركة فودافون، أعلنت أنّ بعض المناطق ما زالت تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع، نتيجة تحديث أحد مكونات الشبكة صباح اليوم، مؤكدة أنّها تعمل على استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وقدّمت الشركة اعتذراها للعملاء عن أي صعوبات تواجههم، موضحة أنّ الخدمات الأخرى تعمل بشكل طبيعي، ويُتوقع استعادة الخدمة بشكل كامل خلال ساعات.

وأوضحت ڤودافون أنّها قدّمت مقترحا لجهاز تنظيم الاتصالات لتعويض العملاء المتضررين فور استعادة خدمات الجيل الرابع بالشكل الكامل، وذلك تقديرًا لثقة عملائها والتزامها تجاههم بتقديم أفضل الخدمات.