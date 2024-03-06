اتحاد الصناعات: قرار البنك المركزي يسهم في إصلاح الأسواق بشكل جيد

قال المهندس محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، إن ما أصدره البنك المركزي المصري صباح اليوم من تحديد سعر الجنيه وفق آليات السوق، كان قرارا موفقا يسهم في إصلاح جيد للأسواق، والأهم من ذلك توفير الدولار في البنوك، مع تقليل المبالغة في سعره، واستقرار أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تراجع مستمر حتى الوصول الى أسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع، خاصةً الطبقة المتوسطة والفقيرة.

قرار البنك المركزي يحمل الكثير من المزايا

وأضاف «البهي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الجنيه وفقا لآليات السوق له مزايا كثيرة على المودعين، بالإضافة الى التوازن الذي سيُحدثه في سعر الدولار، ويعمل على ثبات سعر موحد، والقضاء على السوق الموازية.

الصناعات تعمل على قدم وساق لخفض الأسعار

فأشار «البهي» الى أن الصناعات بدورها تعمل على الأسعار، وذلك بالتزامن مع جهود البنك المركزي المصري لتوفير السيولة الدولارية للأسواق.