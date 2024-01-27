عضو «اتحاد الصناعات» يطالب بإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنّه على البنك المركزيّ المصريّ، التدخل في حل مشكلة سعر الصرف في السوق الموازي من خلال المضاربة عليه ورفع الأسعار، لاستعادة التوازن في العملة من جديد.

السعر الرسميّ للدولار

وتابع كمال الدسوقي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنّ السعر الرسميّ للدولار من 30 إلى 31 جنيهًا، وفقًا للبنك المركزي، ونتيجة للشح الموجود في سوق العملة، أصبح هناك أسعار متضاربة في السوق الموازي عن السوق الرسميّ.

وطالب عضو اتحاد الصناعات، بضرورة منح قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، محفزات كبيرة وإعفاءات ضريبية للتوافق في السوق التصديري، مع إيجاد نوع من الثقة بينه وبين أجهزة الدولة.

وأشار كمال الدسوقي، إلى أنّ توجه الدولة للميكنة بشكل عام والتقليل من استخدام البنكنوت، جميعها إجراءات جيدة لمجابهة العصر الحديث؛ والإسراع من تقديم الخدمات للمواطنين.