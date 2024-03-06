مدينة أسوان تستضيف ورشة العمل الدولية الثالثة «استوديو التصميم الدولي»

نظمت اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية «ادرس في مصر (Study in Egypt)»، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للآثار، ومحافظة أسوان، ورشة العمل الدولية الثالثة استوديو التصميم الدولي (World Design Studio) في مصر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبالشراكة مع كلية الهندسة جامعة عين شمس وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين وجامعة كليمستون بالولايات المتحدة الأمريكية، بمُشاركة 30 طالب وطالبة من برنامج WDS بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وجامعة هوشجنج الزراعية بدولة الصين، في الفترة من 1 حتى 6 مارس الجاري بمدينة أسوان؛ لدراسة بعض المناطق المٌستهدف تنميتها (قرية غرب سهيل، جزيرة النباتات، عزب كرور، الحديقة الدولية بأسوان، القرية النوبية).

ومن جهته، أكد الدكتور ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أهمية المشروعات التطويرية التي عمل عليها استوديو التصميم الدولي بكلية هندسة عين شمس WDS، مشيرًا إلى أنّ الاستوديو يجمع مُختلف التخصصات المعمارية بمُشاركة 3 جامعات، وهي (جامعة عين شمس، وجامعة كليمسون الأمريكية، وجامعة هواجونج الصينية).

ولفت إلى أنّ المشروع بدأ منذ عام 2017، ويشارك في الاستوديو سنويًا طلاب برامج العمارة والعمران بالجامعات الثلاث، للعمل في تطوير رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشروعات قومية.

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، أهمية «استوديو التصميم الدولي»، إذ إنّه من أهم المشروعات التطويرية التي عمل عليها استوديو التصميم الدولي، مشروع تطوير مدينة الأقصر، وتطوير هضبة الأهرامات ومثلث ماسبيرو، ومشكلة ارتفاع منسوب المياه بمدينة شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية التغلب عليها من خلال إعادة صياغة التخطيط العمراني والتنسيق الحضري بالمدينة.

وعلى هامش ورشة العمل الدولية، استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الوفد المُشارك في المشروع، معربًا عن سعادته باستضافة محافظة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية المشروع الدولي المُشترك المُتمثل في إنشاء استوديو التصميم الدولي؛ بهدف تنفيذ الدراسات الميدانية داخل 3 مناطق حيوية مهمة ومُتميزة بيئيًا وثقافيًا وسياحيًا بالمحافظة لتحويلها لمناطق أكثر جذبًا للحركة السياحية، مُؤكدًا تقديم كل الدعم للفريق المُشارك في هذا المشروع لتذليل الصعوبات من أجل إتمام الدراسة التنموية المهمة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد مُساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمُشرف العام على استوديو التصميم الدولي، أنّ الاستوديو يضم عددًا من التخصصات منها: التصميم المعماري والحضري والبيئي والتخطيط العمراني وتنسيق المواقع.