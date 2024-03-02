جامعة عين شمس تحيل متهمين بمحاولة سرقة للتحقيق وتبلغ النيابة

أكدت جامعة عين شمس احترامها التام لسيادة القانون، حيث تم إحالة العاملين المضبوطين عن طريق رجال الأمن بالجامعة للشؤون القانونية في واقعة اتهامهم بمحاولة سلب ممتلكات من داخل جامعة عين شمس.

كما أبلغت الجامعة جهات التحقيق المختصة، وسيجري عرض المتهمين على النيابة الأحد القادم الموافق 3 مارس 2024.

وأكدت الجامعة أن هذا الإجراء جاء عقب قيام أمن الجامعة بتوقيف أحد العاملين بالجامعة والذي ينتمي لإدارة النقل والحركة هو وزميل له لحوزتهما أجهزة حواسب آلية وطابعات تم أخذها من الجامعة دون وجه حق ، فما كان من أحدهما إلا التهديد بحرق نفسه، ونجح رجال أمن الجامعة في إحباط المحاولة، وتم تحويل الأمر برمته لجهات التحقيق المختصة التي تتولى دون غيرها إصدار الأحكام النهائية وفقا لتطورات التحقيق.

وأكدت جامعة عين شمس حرصها التام على توفير بيئة آمنة لجميع منسوبيها من أفراد المجتمع الجامعي، وتدين بشدة أي عمل من شأنه تعريض حياة أي شخص للخطر، وتعمل الجامعة بكل جدية لضمان سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع الجامعي في ظل تطبيق مباديء العدالة والمساواة.