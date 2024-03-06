«القاهرة الإخبارية»: طعن مستوطن في حي النبي يعقوب بالقدس كتب: منتصر سليمان 02:32 م | الأربعاء 06 مارس 2024 القدس _ صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد بطعن مستوطن في حي النبي يعقوب بمدينة القدس المحتلة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إسرائيل تغلق أبواب المسجد الأقصى في وجه الفلسطينيين.. صراع في القدس المحتلة غضب فلسطيني ضد قرار الأرجنتين بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة استشهاد طفلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة عملية دهس عند حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم كفر عقب شمالي القدس المحتلة القدس المحتلة مدينة القدس غزة قطاع غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان