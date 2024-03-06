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«القاهرة الإخبارية»: طعن مستوطن في حي النبي يعقوب بالقدس

كتب:

منتصر سليمان
02:32 م | الأربعاء 06 مارس 2024
القدس _ صورة أرشيفية

القدس _ صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نبأ عاجل، يفيد بطعن مستوطن في حي النبي يعقوب بمدينة القدس المحتلة.

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