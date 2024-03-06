«مستثمري الغاز»: الدولار سيعود لأقل من 40 جنيها بعد قرارات البنك المركزي

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، يكتب شهادة وفاة السوق السوداء للدولار، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيدا بذكاء البنك المركزي في عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقا لحجم العرض والطلب.

استقرار سعر الدولار تحت مستوى جنيها خلال أيام

وتوقع أن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة عند 37 جنيها، بعد فتح الاعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقا بانخفاضه عند استقراره في السوق خلال الأيام تامقبلة.

أكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا حقيقيا للاقتصاد المصري وطفرة غير مسبوقة، بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين في استقرار أسعار الصرف وهو ما خططت له الدولة المصرية ونفذته بالفعل.

أشاد بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس (ما يعادل 6%)، وقال إنه قرار ذكي للغاية لامتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الادخار في الدولار، مؤكدا أن الودائع البنكية تعتبر الآن وعاء ادخاريا آمنا للمواطنين.

أضاف أن الانفراجة التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا غير مسبوقة لأنها مدعومة في وقت واحد بحزمة استثمارات أجنبية كبيرة واستقبال مصر لما يسد احتياجها من النقد الأجنبي سواء من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ومشروع تطوير رأس الحكومة مع الجانب الإماراتي.

أكد أن الوقت الحالي يعتبر الأفضل للاستثمار المباشر في مصر، والاستفادة من سعر الدولار المرتفع في البنوك المحلية الآن.