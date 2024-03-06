البنك التجاري الدولي: البورصة المصرية تحقق ارتفاعات قياسية بعد قرار «المركزي»

قال هشام عز العرب، رئيس إدارة البنك التجاري الدولي، إن مؤشرات البورصة المصرية تحقق ارتفاعات قياسية على خلفية قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، موضحا أنه يهتم بالمؤشرات وردود الأفعال الخارجية على الإجراءات المحلية، فالخطوات الخارجية بعد تصريح رئيس الوزراء بتصحيح المسار وكيفية استخدام الموارد، أعطت رسالة قوية للعالم الخارجي أن مصر لن تتخلف عن سداد ديونها.

دعم موقف البنك المركزي

وأضاف رئيس إدارة البنك التجاري الدولي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإيراد الدولاري يذهب للبنك المركزي، ما يؤدي إلى دعم موقف البنك المركزي من الأصول الأجنبية، ويدعم الاحتياطي النقدي ويمثل قوة ضاربة للبنك المركزي، ويسمح له بالتدخل في السوق المصري إذا خرجت الأسعار عن نطاق القيمة العادلة للجنيه.

تخفيض الدين المحلي لوزارة المالية

وأوضح أن مستهدفات طرح شهادات الادخار تتميز بفائدة متناقصة تبدأ من 30% لدعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم كأحد أهم أولويات البنك المركزي بهذه المرحلة، وتعزيز الثقة في العملة المحلية وتشجيع الادخار وتوجيه السيولة لتعزيز الاستثمارات والمشروعات، ما يؤدي إلى تخفيض الدين المحلي لوزارة المالية لأنها ستسدد جزء من الحساب المكشوف بينها وبين البنك المركزي الذي كان يعد حجر الأساس في ارتفاع التضخم.