متحدث الرئاسة: مشروع رأس الحكمة يعكس العلاقة التاريخية بين مصر والإمارات

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، إن هناك رؤية علمية ومدروسة لتحقيق التنمية رغم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، متابعا: «توجد رؤية علمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر ونقلها لحال أفضل، رغم التحديات والصعوبات».

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وتابع «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، «إننا جزء من العالم، وتأثرنا بالتداعيات السلبية التي ألقت بظلالها على العالم، ومن ضمنها الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن يوجد رؤية للخروج من هذه التحديات».

وأكمل، بأن مشروع رأس الحكمة يعكس العلاقة التاريخية والشراكة الحقيقية بين مصر والإمارات، والحب الذي يكن الشعبان لبعضهما البعض، منوها أنها جاءت بناء على ما تم تحقيقه من إنجاز في منطقة الساحل الشمالي.

زيادة الإنتاج وتوطين الصناعة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الدولة المصرية ترى أنه لا أمل للحل الجذري لمشكلاتها إلا بزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.. والحكومة تعمل على ذلك، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بشأن الإفراج الجمركي الفوري عن السلع حاسمة لتوفيرها للمواطنين بحلول شهر رمضان.