غلق مركز طبي لجراحات الأنف والأذن يعمل بدون ترخيص في الشرقية 

نفذت لجنة المنشآت الصحية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك تفتيشًا مفاجئًا على مركز طبي خاص يقدم خدمات جراحات الأنف والأذن والحنجرة في قرية بيشة قايد بمركز الزقازيق.

أسفرت الحملة عن إغلاق المركز فورًا بسبب عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية، ومزاولة النشاط بدون ترخيص، وإجراء العمليات الجراحية في بيئة غير صحية، وعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوى.

حملة للرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية

وقال أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إن الإدارة شنت حملة للرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

المخالفات رُصدت داخل المركز

وأشار مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، إلى أن الحملة رصدت المخالفات داخل المركز، من بينها النقص الشديد في الاشتراطات البيئية وإجراءات مكافحة العدوى، وعدم وجود رخصة بيئية أو رخصة تشغيل، وعدم وجود سجل بيئي أو سجل مخلفات خطرة، بالإضافة إلى عدم التخلص الآمن من المخلفات الخطرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 7 محاضر أرقام (112، 113، 114 ،115، 116، 117 ) جنح لمركز الزقازيق لعام 2024.