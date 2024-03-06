«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30717 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30 ألفا و717 شهيدا، و72 ألفا و156 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بحسب ما أعلنته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

أضافت الوزارة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 جرائم حرب ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و113 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة، بأن الاحتلال تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.