«الصحة» تحدد الأدوية المسموح بصرفها مجانا من الوحدات الصحية (مستند)

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارا برقم 93 لسنة 2024، يقضي بقصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية الصباحية في المنشآت الصحية، التابعة لوحدات الإدارة المحلية، على صنف واحد مجاني، من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة، على أن تتولى الإدارة المختصة بالشؤون الصيدلية في وزارة الصحة إصدار قائمة بهذه الأدوية، مع تحديثها دوريا بما يراعي المستجدات ومعدلات الإتاحة للأصناف.