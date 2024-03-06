مواعيد العمل للموظفين في رمضان 2024.. اعرف عدد الساعات

أعلنت الحكومة، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، مواعيد العمل للموظفين في رمضان 2024، ليوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان 2024.

مواعيد العمل للموظفين في رمضان 2024

وجاءت مواعيد العمل للموظفين في رمضان 2024، وفقا لقرار الحكومة بأن مواعيد العمل الرسمية للعاملين بـ«الجهاز الإداري للدولة» خلال شهر رمضان المعظم ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا، أي سيعمل الموظفون في الجهاز الإداري لمدة 5 ساعات فقط في شهر رمضان.

حزمة قرارات لتحسين دخل العاملين في الجهاز الإداري بالدولة

وكانت الحكومة وافقت في اجتماعها الأسبوع الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حزمة إصلاحات خاصة بتحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به بحسب الأحوال، وتتضمَّن قرارات تحسين الأجور كالتالي:

- تتضمَّن الحزمة الاجتماعية العاجلة العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

- إضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.