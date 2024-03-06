10 إجراءات من الحكومة لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار (فيديو)

إجراءات عدة اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاستقرار سعر صرف الدولار عقب قرار البنك المركزي اليوم بتحرير السعر، ما يسهم في ضبط سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي، بعد الضربات المتعددة التي وجهتها لتجار العملة خلال الأيام الماضية.

إجراءات الحكومة لاستقرار سعر صرف الدولار

ووفق فضائية DMC، فإنّ الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة لاستقرار سعر صرف الدولار، وهي كالتالي:

1- استهداف التضخم كمرتكز أساسي للسياسة النقدية.

2- توطين الصناعة وخاصة مستلزمات الإنتاج.

3- جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية على غرار مشروع تطوير رأس الحكمة.

4- تمكين القطاع الخاص.

5- تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع الاستراتيجية.

6- تقليل الفجوة الاستيرادية.

7- استباق الضغوط التضخمية بتطبيق حزمة اجتماعية كبيرة، بينها زيادة أجور العاملين في الدولة.

تطبيق الحزم الاجتماعية

8- تطبيق حزمتين اجتماعيتين في عامي 2023 و2024، منهما حزمة في أكتوبر 2023 بقيمة 80 مليار جنيه، وأخرى في مارس 2024 بقيمة 60 مليار جنيه.

9- زيادة قيمة المعاشات لنحو 13 مليون فرد.

10- زيادة معاش تكافل وكرتمة لـ5 ملايين أسرة.