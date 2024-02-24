جدول المشاركات النقدية للمؤتمر الدولي لمعهد النقد الفني.. يبدأ 3 مارس
كتب:
إلهام الكردوسي
08:28 م | السبت 24 فبراير 2024
الدكتورة رانيا يحيى
أعلن المعهد العالي للنقد الفني برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، جدول المشاركات النقدية للمؤتمر الدولي الثالث لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، والذي ينطلق يوم 3 مارس المقبل ويستمر على مدار 4 أيام.
وتتضمن الجلسات عددا من المحاور العلمية والثقافية بمشاركات متنوعة من مصر وخارجها بإجمالي 12 جلسة، وجاء كالتالي:
اليوم الأول:
الأحد 3 مارس 2024
الجلسة الافتتاحية (12 – 1) الجلسة الأولى (2- 3.30):
محور الفن التشكيلي
1- الإبداع الفني والهوية لدى الفنانات التشكيليات المصريات- شيرين عبد الجواد أحمد
- مفردات القراءة البصرية ودلالاتها التشكيلية- محمد مخالدي / الجزائر
- التشكيل العربي المعاصر بين الهوية الثقافية والتنوع الخلاق- هبة الهواري
- مفردات الهوية البصرية في الفن التشكيلي المصري- سوسن ناجي
الجلسة الثانية (3.30 – 5):
محور السينما
1- تقنيات كتابة السيناريو في سينما الأسطورة – كلثوم بن عباسي/ الجزائر
- فيلم الخيال العلمي وبنياته الفكرية والجمالية- ثناء هاشم
- بنية السرد البصري في الخطاب الإعلامي السوداني- عادل ضيف الله
- توظيف الإنتاج الإعلامي للمتغيرات التكنولوجية- نيفين كساب
الجلسة الثالثة (5.30– 7):
النقد الأدبي
1- بناء الهوية في شعر أمل دنقل- هيثم الحاج علي
- التنصل من البرابرة: المغتربون والاندماج في السردية الكولونيالية - باكرية نور الدين/ الجزائر.
- رواية التحقيق: من أوراق المتنبي إلى محمد جبريل نموذجا- حمدي النورج
- الهوية والتنوع الثقافي: حسن طلب نموذجًا- مصطفى محمود حسن
- عناصر الهوية والتنوع الثقافي كمصدر للإبداع الروائي- رشا الفوال.