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جدول المشاركات النقدية للمؤتمر الدولي لمعهد النقد الفني.. يبدأ 3 مارس

كتب:

إلهام الكردوسي
08:28 م | السبت 24 فبراير 2024
الدكتورة رانيا يحيى

الدكتورة رانيا يحيى

أعلن المعهد العالي للنقد الفني برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، جدول المشاركات النقدية للمؤتمر الدولي الثالث لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، والذي ينطلق يوم 3 مارس المقبل ويستمر على مدار 4 أيام.

وتتضمن الجلسات عددا من المحاور العلمية والثقافية بمشاركات متنوعة من مصر وخارجها بإجمالي 12 جلسة، وجاء كالتالي:

اليوم الأول:

الأحد 3 مارس 2024

الجلسة الافتتاحية (12 – 1) الجلسة الأولى (2- 3.30):

محور الفن التشكيلي

1- الإبداع الفني والهوية لدى الفنانات التشكيليات المصريات- شيرين عبد الجواد أحمد

- مفردات القراءة البصرية ودلالاتها التشكيلية- محمد مخالدي / الجزائر

- التشكيل العربي المعاصر بين الهوية الثقافية والتنوع الخلاق- هبة الهواري

- مفردات الهوية البصرية في الفن التشكيلي المصري- سوسن ناجي

الجلسة الثانية (3.30 – 5):

محور السينما

1- تقنيات كتابة السيناريو في سينما الأسطورة – كلثوم بن عباسي/ الجزائر

- فيلم الخيال العلمي وبنياته الفكرية والجمالية- ثناء هاشم

- بنية السرد البصري في الخطاب الإعلامي السوداني- عادل ضيف الله

- توظيف الإنتاج الإعلامي للمتغيرات التكنولوجية- نيفين كساب

الجلسة الثالثة (5.30– 7):

النقد الأدبي

1- بناء الهوية في شعر أمل دنقل- هيثم الحاج علي

- التنصل من البرابرة: المغتربون والاندماج في السردية الكولونيالية - باكرية نور الدين/ الجزائر.

- رواية التحقيق: من أوراق المتنبي إلى محمد جبريل نموذجا- حمدي النورج

- الهوية والتنوع الثقافي: حسن طلب نموذجًا- مصطفى محمود حسن

- عناصر الهوية والتنوع الثقافي كمصدر للإبداع الروائي- رشا الفوال.

 

 

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بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي