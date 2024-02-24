جدول المشاركات النقدية للمؤتمر الدولي لمعهد النقد الفني.. يبدأ 3 مارس

أعلن المعهد العالي للنقد الفني برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، جدول المشاركات النقدية للمؤتمر الدولي الثالث لمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، والذي ينطلق يوم 3 مارس المقبل ويستمر على مدار 4 أيام.

وتتضمن الجلسات عددا من المحاور العلمية والثقافية بمشاركات متنوعة من مصر وخارجها بإجمالي 12 جلسة، وجاء كالتالي:

اليوم الأول:

الأحد 3 مارس 2024

الجلسة الافتتاحية (12 – 1) الجلسة الأولى (2- 3.30):

محور الفن التشكيلي

1- الإبداع الفني والهوية لدى الفنانات التشكيليات المصريات- شيرين عبد الجواد أحمد

- مفردات القراءة البصرية ودلالاتها التشكيلية- محمد مخالدي / الجزائر

- التشكيل العربي المعاصر بين الهوية الثقافية والتنوع الخلاق- هبة الهواري

- مفردات الهوية البصرية في الفن التشكيلي المصري- سوسن ناجي

الجلسة الثانية (3.30 – 5):

محور السينما

1- تقنيات كتابة السيناريو في سينما الأسطورة – كلثوم بن عباسي/ الجزائر

- فيلم الخيال العلمي وبنياته الفكرية والجمالية- ثناء هاشم

- بنية السرد البصري في الخطاب الإعلامي السوداني- عادل ضيف الله

- توظيف الإنتاج الإعلامي للمتغيرات التكنولوجية- نيفين كساب

الجلسة الثالثة (5.30– 7):

النقد الأدبي

1- بناء الهوية في شعر أمل دنقل- هيثم الحاج علي

- التنصل من البرابرة: المغتربون والاندماج في السردية الكولونيالية - باكرية نور الدين/ الجزائر.

- رواية التحقيق: من أوراق المتنبي إلى محمد جبريل نموذجا- حمدي النورج

- الهوية والتنوع الثقافي: حسن طلب نموذجًا- مصطفى محمود حسن

- عناصر الهوية والتنوع الثقافي كمصدر للإبداع الروائي- رشا الفوال.