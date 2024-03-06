عضو بـ«النواب»: قرارات «المركزي» تسهم في السيطرة على التضخم

أشادت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بقرارات البنك المركزى المصري برفع سعر الفائدة بنحو 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

قرارات البنك المركزي تسهم في السيطرة على التضخم

وقالت الهريدي في بيان اليوم، إنّ قرارات البنك المركزي تسهم في السيطرة على أسعار التضخم في نطاق آمن، والعودة إلى مستويات مقبولة، والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية مرورًا بالأزمات العالمية الأخيرة والحروب القائمة.

وأكدت عضو مجلس النواب أنّ القرارات تعزز خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وخفض الطلب على العملة الصعبة، إضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الآونة الأخيرة، والقضاء على مافيا تجارة العملة الصعبة .

وأشارت الهريدي إلى أنّ الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها بخطط واستراتيجيات وقرارات اقتصادية، خاصة بعد الاتفاقية الاستثمارية الكبرى لمدينة رأس الحكمة، بهدف مواجهة آثار التضخم، وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادية، لما سيكون لها من تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بجذب الاستثمار والمستثمرين.