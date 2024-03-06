«حماة الوطن» يشيد بقرارات البنك المركزي: تساهم في زيادة الاستثمار

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، إنّ قرارات البنك المركزي بشأن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، يعد إجراء مهمًا لاحتواء التضخم واستقبال الاستثمارات المقبلة للدولة المصرية في الفترة المقبلة، وذلك من خلال ترك سعر الصرف للتداول الحر مما يساهم في وجود ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، وقدرة للمستثمرين على وضع حساباتهم جيدًا قبل البدء في المشروعات.

قرارات «المركزي» تُساهم في زيادة الاستثمار

وأضاف «سليمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قررات البنك المركزي اليوم، مع مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وإدخال مليارات الدولارات إلى الدولة، إضافة إلى ما تم توقيعه بشأن الشراكات التي تتعلق بـ«الهيدروجين الأخضر» بقيمة 41 مليارًا، كل هذه الإجرءات لم تكن وليدة الصدفة بل تخطيط مدروس وجيد للإدارة المصرية، ما دفع البنك المركزي لاتخاذ هذه الإجراءات الأخيرة.

حزمة الحماية الاجتماعية

وأوضح أنّ حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا وضبط الحكومة المصرية للأسواق والتصدي لمحتكري السلع وغيرها، كل هذه القررات تساهم في وجود حالة من الاستعداد للدولة المصرية، لأن تكون قادرة على الانطلاق والتوجه نحو فتح الأسواق وتقنين المستثمرين القادمين إلى السوق المصرية، وبالتالي قدرتهم على وضع خطط استثمارية ذات عائد على المواطن المصري في الفترة المقبلة.