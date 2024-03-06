اتحاد الغرف المصرية: قرارات «المركزي» لن تتسبب في ارتفاع أسعار السلع بالأسواق

نفى علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، صحة ما جرى تداوله بشأن ارتفاع أسعار السلع بنسبة 45%، عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل بداية إصلاح مهم في السياسات النقدية.

القضاء نهائيا على السوق الموازية

وأوضع أن تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق يقضي على السوق الموازية، وسيؤدي إلى خفض كبير متدرج لأسعار السلع، وستؤدى للمنافسة بين الماركات المحلية والمستوردة، ما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.

انتعاشة كبيرة في قطاع الاستثمار

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة كبيرة في قطاع الاستثمار خلال الأشهر المقبلة، ما ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذي نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.