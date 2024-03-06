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صندوق النقد الدولي يشيد بمشروع رأس الحكمة: يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية

كتب:

منى صلاح
05:13 م | الأربعاء 06 مارس 2024
رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر

أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن مشروع تطوير مددينة رأس الحكمة الذي أُعلن عنه مؤخراً سيسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة على مصر.

وتابعت رئيسة البعثة، خلال كلمتها في مؤتمر نقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»، قائلة: «فريق صندوق النقد الدولي يتقدم بالشكر للدولة المصرية والمسؤولين، على الحوار البناء والترحيب الحار، وتعاونهم القوي من أجل الانتهاء من حزمة الإصلاحات، وذلك من أجل الانتهاء من عملية المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة تحسين الصندوق الممدد ونتوقع تقديم هذا الطلب لمجلس الإدارة قبل نهاية شهر مارس 2024».

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بقلم منى صلاح