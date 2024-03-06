أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الخميس، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس دافء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائلا للدفء على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع ان تظهر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.