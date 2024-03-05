تحذير طبي من عادة شائعة في التعامل مع تقلبات الطقس.. تدمر صحة أولادك

تلعب التقلبات الجوية دورًا رئيسيًا في الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وهو ما يأتي على إثره تخوف الأمهات على أبنائهن، وفعل عادة خاطئة وهي ارتداء طبقات من الملابس على الجسم مباشرةً، إلا أن هذه العادة تدمر الصحة، حتى في ظل الظواهر الجوية التي تضرب البلاد.

عادة شائعة مع تقلب الطقس

طبقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فهناك 3 ظواهر تضرب البلاد وهي وجود الأتربة العالقة الشديدة في الجو، ونشاط الرياح على بعض المناطق والشبورة المائية الشديدة التي تؤدي إلى الضباب، ورد فعل سريع من الأمهات تفعله بارتداء أبنائهن ملابس من الصوف، فمع أنه هناك حالة من عدم الاستقرار في الجو إلا أن ذلك يصيب الجهاز التنفسي والجسم بالبرد الشديد على عكس الاعتقاد السائد.

ارتداء طبقات من الأصواف على الجسم مباشرةً يعرض الطفل لصدمة بسبب الحرارة ويؤدي إلى الإصابة بنزلة برد مباشرة، وهو ما حذر منه الدكتور أمجد الحداد، استشارى الحساسية والمناعة ورئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنها خطر على الأطفال وخاصة مرضى الحساسية.

خطورة ارتداء طبقات من الأصواف على الجسم

واتفق أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال مع «الحداد» محذرا خلال حديثه لـ«الوطن»، من ارتداء الصوف والوبريات يؤثر على الجسم وقد يدمر جهاز المناعة، لأن حرارة الجسم تكون مختلفة تمامًا عن الجو، فمن الأفضل ارتداء قطعة قطنية أولًا حتى لا يتأثر الجسم بالتقلبات الجوية، مؤكدًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية.