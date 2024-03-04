تحذير لـ4 فئات من تقلبات الطقس في الأيام المقبلة.. «الزموا منازلكم»

بعد أسبوع من الهدوء والطقس المعتدل، تعود موجات البرد والتقلبات الجوية من جديد، خلال الأيام المقبلة، لذلك يجب على فئة من الأشخاص توخي الحذر من التحولات الجوية المرتقبة، من أجل تفادي نزلات البرد أو تفاقم الأمراض، حال المعاناة من أمراض مزمنة.. فما هي الفئات؟

تحذيرات لعدد من الفئات قبل تقلبات الطقس المرتقبة

لا شك أن كبار السن من الفئات التي يجب أن تتوخى الحذر من التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة، لذلك عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وتحديدًا من يقطنون الأماكن الساحلية.

روشتة للتعامل مع تقلبات الطقس في الأيام المقبلة

أيمن حداد أستاذ المناعة، قدم روشتة لعدد من الفئات التي يجب عليها الحذر من التقلبات الجوية المرتقبة، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ أكد أن الأطفال أيضًا لا يملكون القدرة على التكيف مع التغييرات في حالة الجو، لذلك يجب الحفاظ على صحتهم من خلال التزام المنزل، وعدم تعريضهم للتقلبات الجوية التي ستمر بالبلاد في الفترة المقبلة.

لا يتسثنى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة أن ذلك سيعرضهم لتفاقم أعراض أمراضهم بسبب التقلبات في الطقس، وبشكل خاص مرضى الربو وأمراض القلب، إلى جانب ذلك الحوامل، إذ يؤثر الطقس البارد ليس فقط على المرأة الحامل، بل على الجنين أيضًا.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت من تغييرات تشهدها حالة الطقس في الفترة المقبلة، بعد أسبوع كامل من ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة، على أن تبدأ في النزول تدريجيًا خلال الساعات الأيام المقبلة، التي تشبه حلول شهر رمضان المبارك 2024.

درجات الحرارة غدا

القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 14 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 24 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 15 درجة.